Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Vier chinesische und sieben russische Militärflugzeuge dringen in KADIZ ein

Write: 2025-12-09 15:55:42Update: 2025-12-09 16:02:56

Vier chinesische und sieben russische Militärflugzeuge dringen in KADIZ ein

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs sind am Dienstagmorgen mehrere chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftraumverteidigungszone (KADIZ) über dem Ost- und Südmeer eingedrungen.

Gegen 10 Uhr bestätigte der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte, dass sieben russische und vier chinesische Flugzeuge in die Zone eingeflogen seien und diese dann wieder verlassen hätten.

Zu einer Verletzung des südkoreanischen Luftraums sei es nicht gekommen.

Das Militär erklärte außerdem, dass alle Flugzeuge bereits vor dem Eintritt in die KADIZ erkannt wurden. Südkorea habe Kampfjets losgeschickt, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern und taktische Maßnahmen vorzubereiten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >