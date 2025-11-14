Vier chinesische und sieben russische Militärflugzeuge dringen in KADIZ ein

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs sind am Dienstagmorgen mehrere chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftraumverteidigungszone (KADIZ) über dem Ost- und Südmeer eingedrungen.Gegen 10 Uhr bestätigte der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte, dass sieben russische und vier chinesische Flugzeuge in die Zone eingeflogen seien und diese dann wieder verlassen hätten.Zu einer Verletzung des südkoreanischen Luftraums sei es nicht gekommen.Das Militär erklärte außerdem, dass alle Flugzeuge bereits vor dem Eintritt in die KADIZ erkannt wurden. Südkorea habe Kampfjets losgeschickt, um mögliche Zwischenfälle zu verhindern und taktische Maßnahmen vorzubereiten.