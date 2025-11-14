Zum Menü Zum Inhalt

Koreanischstämmiger NASA-Astronaut Jonny Kim zurück auf der Erde

Write: 2025-12-09 16:03:06Update: 2025-12-09 16:10:29

Koreanischstämmiger NASA-Astronaut Jonny Kim zurück auf der Erde

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-amerikanische NASA-Astronaut Jonny Kim ist nach seinem achtmonatigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde zurückgekehrt. 

Roskosmos, die Weltraumorganisation der Russischen Föderation, gab bekannt, dass das Raumschiff Sojus MS-27 mit Kim sowie den russischen Kollegen Sergey Ryzhikov und Alexey Zubritsky am Dienstag Ortszeit zur Erde zurückgekehrt sei. 

Das Raumschiff landete um 14.04 Uhr koreanischer Zeit in der kasachischen Steppe, 146 Kilometer südöstlich von Schesqasghan. 

NASA und Roskosmos hatten im Juli 2022 ein Abkommen zum Austausch von Raumschiffsitzen unterzeichnet. Somit wurden Astronauten der anderen Seite bei Fahrten zur ISS oder zurück mitgenommen.  

Jonny Kim war am 8. April mit einem Sojus-Raumschiff auf der ISS eingetroffen. Während seines 245-tägigen Aufenthalts dort hatte er wissenschaftliche Untersuchungen und Experimente durchgeführt.
