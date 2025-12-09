Kospi gibt leicht nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag leicht nachgegeben.Das Börsenbarometer verlor 0,27 Prozent auf 4.143,55 Zähler.Die Anleger seien trotz der für diese Woche erwarteten Leitzinssenkung wegen des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank weiterhin vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Rund 87,3 Prozent der Analysten würden eine Zinssenkung bei der Dezember-Sitzung erwarten. Doch Uneinigkeit der Fed-Mitglieder über den künftigen geldpolitischen Kurs habe Unsicherheit geschürt, wurde Kang Jin-hyeok von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.