Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi gibt leicht nach

Write: 2025-12-09 16:07:35

Kospi gibt leicht nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag leicht nachgegeben.

Das Börsenbarometer verlor 0,27 Prozent auf 4.143,55 Zähler.

Die Anleger seien trotz der für diese Woche erwarteten Leitzinssenkung wegen des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank weiterhin vorsichtig, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Rund 87,3 Prozent der Analysten würden eine Zinssenkung bei der Dezember-Sitzung erwarten. Doch Uneinigkeit der Fed-Mitglieder über den künftigen geldpolitischen Kurs habe Unsicherheit geschürt, wurde Kang Jin-hyeok von Shinhan Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >