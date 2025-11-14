Zum Menü Zum Inhalt

Korea ist Gastgeber der UN-Ozeankonferenz 2028

Write: 2025-12-10 09:20:53Update: 2025-12-10 09:30:41

Korea ist Gastgeber der UN-Ozeankonferenz 2028

Photo : YONHAP News

Südkorea steht als Gastgeber der nächsten UN-Ozeankonferenz (UNOC) im Jahr 2028 fest. 

Die UN-Generalversammlung nahm auf einer Plenarsitzung am Dienstag (Ortszeit) in New York eine entsprechende Resolution mit 169 Für- und zwei Gegenstimmen an. 

Demnach wird die vierte Ozeankonferenz der Vereinten Nationen im Juni 2028 in Südkorea stattfinden. 

Chile wurde zum Co-Gastgeber gewählt. Vor der Hauptveranstaltung in Korea wird Chile 2027 ein hochrangiges Treffen ausrichten. 

Die dritte UN-Ozeankonferenz wurde dieses Jahr von Frankreich und Costa Rica gemeinsam ausgerichtet.
