Korea ist Gastgeber der UN-Ozeankonferenz 2028

Photo : YONHAP News

Südkorea steht als Gastgeber der nächsten UN-Ozeankonferenz (UNOC) im Jahr 2028 fest.Die UN-Generalversammlung nahm auf einer Plenarsitzung am Dienstag (Ortszeit) in New York eine entsprechende Resolution mit 169 Für- und zwei Gegenstimmen an.Demnach wird die vierte Ozeankonferenz der Vereinten Nationen im Juni 2028 in Südkorea stattfinden.Chile wurde zum Co-Gastgeber gewählt. Vor der Hauptveranstaltung in Korea wird Chile 2027 ein hochrangiges Treffen ausrichten.Die dritte UN-Ozeankonferenz wurde dieses Jahr von Frankreich und Costa Rica gemeinsam ausgerichtet.