Südkorea will nach Dokdo-Bemerkung von Japans Premierministerin entschieden vorgehen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein entschiedenes Vorgehen angekündigt, nachdem Japans Premierministerin Sanae Takaichi Anspruch auf Dokdo erhoben hat.Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig koreanisches Territorium. Es gebe keinen Territorialstreit um Dokdo, sagte ein Mitarbeiter des Präsidialamtes am Dienstag.Seoul werde auf jeglichen ungerechtfertigten Anspruch Japans auf Dokdo mit Entschiedenheit und Strenge reagieren, hieß es.Takaichi hatte früher am Dienstag auf einer Parlamentssitzung behauptet, dass Takeshima (japanische Bezeichnung für Dokdo) japanisches Gebiet sei. Auf Grundlage der Position, dass Takeshima angesichts historischer Fakten und völkerrechtlich eindeutig japanisches Territorium sei, werde man gefasst vorgehen.