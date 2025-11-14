Nordkorea feuert mit Mehrfachraketenwerfer ins Westmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag etwa zehn Geschosse aus einem Mehrfachraketenwerfer ins Westmeer abgefeuert.Das teilte ein Vertreter des südkoreanischen Militärs am Mittwoch mit. Vermutlich handele es sich um Geschosse im Kaliber von 240 Millimeter. Die Abschüsse seien offenbar im Rahmen der regulären Winterübungen erfolgt.Der 240-mm-Mehrfachraketenwerfer zählt zur Langstreckenartillerie, mit der Seoul und seine Umgebung ins Visier genommen werden.Nordkoreas Armee hatte bereits am 1. und 3. November jeweils etwa zehn Geschosse ins Westmeer abgefeuert, auch diese stammten mutmaßlich aus einem 240-mm-Mehrfachraketenwerfer.