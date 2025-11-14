Nach KADIZ-Eintritt von Militärflugzeugen: Russland und China wollen Völkerrecht eingehalten haben

Photo : KBS News

Russland und China haben nach dem Durchqueren von Südkoreas Luftverteidigungszone (KADIZ) Kritik zurückgewiesen.Neun Militärflugzeuge beider Länder hatten am Dienstagvormittag die KADIZ über dem Ost- und Südmeer Koreas durchquert.Das russische Verteidigungsministerium erklärte hierzu noch am selben Tag, strategische Bomber vom Typ Tupolew Tu-95 aus Russland und H-6K aus China hätten gemeinsam eine Luftaufklärung über dem Ostmeer, dem Ostchinesischen Meer und dem westlichen Teil des Pazifiks durchgeführt.Dabei seien die völkerrechtlichen Bestimmungen strikt eingehalten worden. Zu einer Verletzung eines ausländischen Luftraums sei es nicht gekommen, hieß es.Die Flüge seien im Rahmen des Militärkooperationsplans 2025 erfolgt. Sie hätten sich nicht gegen Drittländer gerichtet.Das chinesische Verteidigungsministerium gab am Dienstagnachmittag in sozialen Netzwerken bekannt, dass China und Russland die zehnte gemeinsame strategische Luftpatrouille über dem Ostchinesischen Meer und dem westlichen Teil des Pazifiks durchgeführt hätten. Grundlage hierfür sei der jährliche Kooperationsplan der Streitkräfte beider Länder gewesen.Internationalen Gepflogenheiten nach soll vor dem Eintritt militärischer Flugzeuge in die Luftverteidigungszone (ADIZ) eines anderen Landes darüber informiert werden. Beispielsweise sollen die Route und die Stelle des Eintritts vorab bekannt gemacht werden.Nach russischer Darstellung fehlt der KADIZ eine völkerrechtliche Grundlage, Südkoreas Kontrolle über das Gebiet wird damit nicht anerkannt. Im Bereich über dem untermeerischen Riff Ieodo, wo chinesische Flugzeuge in die Zone einflogen, überlappen sich die Luftraumüberwachungszonen Südkoreas und Chinas.