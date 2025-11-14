Zum Menü Zum Inhalt

Koreas erster geostationärer Satellit wird nächstes Jahr außer Dienst gestellt

Write: 2025-12-10 11:45:20Update: 2025-12-10 14:08:29

Koreas erster geostationärer Satellit wird nächstes Jahr außer Dienst gestellt

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster geostationärer Multifunktionssatellit „Cheollian-1“ wird nach 16 Jahren Einsatzzeit im April 2026 außer Dienst gestellt. 

Anschließend werde die Entsorgung eingeleitet, gab die Luft- und Raumfahrtbehörde des Landes am Dienstag bekannt. 

Der Cheollian-1 wurde im Juni 2010 ins All befördert. Er diente als Kommunikationsrelais zu Testzwecken sowie der Wetter- und Meeresbeobachtung. Mit dem Satelliten wurden erstmals in Südkorea Breitbandkommunikation und Satellitenrundfunk mittels eines geostationären Satelliten erprobt. Dies ermöglichte Fortschritte der einheimischen Satellitenkommunikationstechnologie. 

Ursprünglich vorgesehen war eine Lebensdauer von sieben Jahren. Cheollian-1 wird aber insgesamt 16 Jahre, und damit mehr als doppelt so lang, in Betrieb gewesen sein.
