ADB erhöht Wachstumsprognosen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses und nächstes Jahr angehoben.Laut dem südkoreanischen Finanzministerium erhöhte die ADB in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsausblick die Prognose für dieses Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent. Für nächstes Jahr erwartet die Organisation 1,7 Prozent Wachstum, ebenfalls 0,1 Prozentpunkte mehr als im September vorausgesagt.Für die Korrekturen nach oben führt die ADB mehrere Gründe an. Konjunkturstimuli der Regierung hätten den Konsum angekurbelt. Hinzu kämen eine weltweit hohe Nachfrage nach Halbleitern und weniger Unsicherheit nach der Zolleinigung mit den USA.Die ADB sieht aber weiterhin Abwärtsrisiken. Genannt wurden eine Instabilität des Immobilienmarkts und neue Handelsspannungen sowie geopolitische Spannungen.Die multilaterale Entwicklungsbank erwartet für dieses und kommendes 2,1 Prozent Inflation in Südkorea. Die Werte wurden jeweils um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zur September-Prognose erhöht.