Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

K2-Kampfpanzer werden erstmals nach Lateinamerika exportiert

Write: 2025-12-10 12:32:39Update: 2025-12-10 15:35:37

K2-Kampfpanzer werden erstmals nach Lateinamerika exportiert

Photo : YONHAP News

Südkoreas Kampfpanzer K2 Black Panther werden erstmals nach Lateinamerika geliefert. 

Die Regierungen Südkoreas und Perus sowie koreanische Rüstungsunternehmen hätten ein Rahmenabkommen über die Lieferung von Ausrüstung für das peruanische Heer unterzeichnet, gab das Präsidialamt in Seoul am Mittwoch bekannt. 

Vereinbart wurde, dass das Heer des südamerikanischen Landes 54 K2-Kampfpanzer und 141 gepanzerte Radfahrzeuge aus Südkorea erwirbt. 

Der K2-Kampfpanzer werde damit über Europa hinaus seine erste Präsenz in der lateinamerikanischen Region feiern, betonte das Präsidialamt. 

Die Unterzeichnung des Abkommens fand unter Federführung von Präsident José Jerí am Dienstag (Ortszeit) in Peru statt. Südkorea wurde vom Leiter seiner Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA), Lee Yong-chul, vertreten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >