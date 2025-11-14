Zum Menü Zum Inhalt

„APT.” von Rosé an neunter Stelle der Jahresend-Hot-100-Charts von Billboard

Write: 2025-12-10 13:01:55Update: 2025-12-10 15:44:59

Photo : YONHAP News

„APT.” von Rosé und Bruno Mars hat in den Jahresendcharts Billboard Hot 100 den neunten Platz belegt. 

Billboard veröffentlichte seine neuen Jahrescharts am Mittwoch.

In den Singlecharts Hot 100 landete „Who“ des BTS-Mitglieds Jimin auf Platz 57. 

„Golden“, ein Song aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, liegt an 25. Stelle. Insgesamt sieben Songs aus diesem Film schafften es in die Liste. 

In den Albumcharts Billboard 200 fand sich der Soundtrack von „KPop Demon Hunters“ auf Platz 13 wieder. 

Huntr/x, die fiktive Girlgroup aus dem Film, landete auf Platz 24 in der Jahresrangliste der besten Künstler. Rosé belegte den 44. Platz. 

Außerdem führt „APT.” die Jahresendcharts Global 200 an.
