Politikerbestechung durch Vereinigungskirche: Präsident Lee fordert gründliche und neutrale Ermittlungen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat gründliche Ermittlungen zu den Vorwürfen der Bestechung von Politikern des Regierungs- und Oppositionslagers durch die Vereinigungskirche gefordert.Präsident Lee habe angeordnet, mutmaßliche illegale Verflechtungen zwischen einer bestimmten religiösen Organisation und Politikern unabhängig von deren Parteizugehörigkeit oder Position mit Strenge zu untersuchen, teilte das Sprecherbüro des Präsidialamtes am Mittwoch mit.Hintergrund sind Aussagen von Yun Young-ho, Ex-Leiter des globalen Hauptquartiers der Vereinigungskirche. Er hatte gegenüber einem Sonderermittlerteam ausgesagt, dass er während der Amtszeit von Präsident Moon Jae-in zwei Abgeordneten der regierenden Demokratischen Partei Beträge in Höhe von mehreren zehn Millionen Won und teure Armbanduhren überreicht habe.Yun wurde wegen des Vorwurfs angeklagt, auf Anweisung des Oberhauptes der Vereinigungskirche, Han Hak-ja, der ehemaligen First Lady Kim Keon-hee und dem Abgeordneten der Partei Macht des Volks, Kweon Seong-dong, Geld und Geschenke gegeben zu haben.