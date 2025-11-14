Sonderstaatsanwaltschaft übergibt Fall mutmaßlicher Verbindung zwischen Vereinigungskirche und DP an Polizei

Photo : YONHAP News

Die Polizei übernimmt den Fall mutmaßlicher Verbindungen zwischen der Vereinigungskirche und der Demokratischen Partei (DP).Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki übergab den Fall am Dienstag an das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde.Vor rund vier Monaten hatte das Team erstmals Kenntnis von dem Verdacht bekommen. Damit würde sich die Kritik nicht vermeiden lassen, dass wegen „voreingenommener Ermittlungen“ erst mit deutlicher Verzögerung Schritte unternommen wurden.Yun Young-ho, Ex-Leiter des globalen Hauptquartiers der Vereinigungskirche, hatte im August gegenüber dem Sonderermittlerteam ausgesagt, dass die Vereinigungskirche neben Politikern der Partei Macht des Volks (PPP) auch Politiker der Demokratischen Partei (DP) unterstützt habe.Wie verlautete, habe er gesagt, dass die Kirche zwischen 2018 und 2020 zwei DP-Abgeordneten Beträge in Höhe von jeweils mehreren zehn Millionen Won zur Verfügung gestellt habe.Das Team klagte aufgrund der Aussagen von Yun den PPP-Abgeordneten Kweon Seong-dong an, der Geld von der Vereinigungskirche erhalten haben soll. Gegen die genannten DP-Politiker wurde dagegen nicht ermittelt. Sie wurden weder vorgeladen noch angeklagt.Das Team räumte erst am Montag vor der Presse ein, dass Yun im August eine solche Aussage machte. Sie hätten damals jedoch beurteilt, dass dies nach dem Gesetz nicht zu ihrem Ermittlungsgegenstand zähle, hieß es.