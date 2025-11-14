Erwerbstätigenzahl im November um 225.000 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im vergangenen Monat um mehr als 200.000 gestiegen.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch waren im November 29,04 Millionen Menschen ab 15 Jahren berufstätig. Dies sind 225.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Im verarbeitenden Gewerbe und der Bauindustrie setzte sich ein Rückgang fort.In der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren sank die Erwerbstätigenzahl um 177.000 zum Vorjahr. Demgegenüber wurde bei Menschen ab 60 Jahren ein Zuwachs von 333.000 Stellen verzeichnet.Die Beschäftigungsquote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren kletterte um 0,3 Prozentpunkte auf 70,2 Prozent.Bei jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahren sank die Beschäftigungsquote den 19. Monat in Folge, und zwar um 1,2 Prozentpunkte auf 44,3 Prozent.Die Arbeitslosenquote lag unverändert zum Vorjahr bei 2,2 Prozent.Die wirtschaftlich inaktive Bevölkerung ging um 10.000 auf 16,14 Millionen zurück. Davon ist die Zahl der Menschen, die ohne besondere Gründe weder arbeiten noch auf Arbeitssuche sind, gegenüber dem Vorjahr um 124.000 gestiegen.Die entsprechende Zahl stieg bei Menschen ab 60 Jahren um 110.000 und bei Menschen in ihren Zwanzigern um 17.000.