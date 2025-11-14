Zum Menü Zum Inhalt

Politik

S&P prognostiziert 2,3 Prozent Wachstum für Korea für 2026

Write: 2025-12-10 15:15:48Update: 2025-12-10 15:41:25

S&P prognostiziert 2,3 Prozent Wachstum für Korea für 2026

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wirtschaft könnte laut einer Prognose der globalen Ratingagentur S&P Global Ratings nächstes Jahr um 2,3 Prozent wachsen. 

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht teilte S&P hinsichtlich der Kreditbedingungen für koreanische Unternehmen die Einschätzung mit, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. 

Aufgrund der jüngsten Vereinbarungen zwischen Korea und den USA seien die anfänglichen Zollbelastungen teilweise reduziert worden. Das globale makroökonomische Umfeld habe sich ebenfalls verbessert, hieß es. 

Demnach wurde prognostiziert, dass das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas im Jahr 2026 um 2,3 Prozent steigen wird, nach einem Anstieg von nur 1,1 Prozent im Jahr 2025.
