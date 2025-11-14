Südkorea protestiert bei China und Russland gegen KADIZ-Eintritt von Militärflugzeugen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat bei China und Russland Protest gegen den Eintritt mehrerer Militärflugzeuge in die Luftraumüberwachungszone Südkoreas (KADIZ) am Dienstag erhoben.Das Ressort teilte mit, dass es am Mittwochvormittag bei den chinesischen und russischen Verteidigungsattachés in Südkorea scharfen Protest eingelegt habe.Das südkoreanische Militär werde auf Aktivitäten von Flugzeugen aus Nachbarländern in der KADIZ tatkräftig reagieren, indem es sich an das Völkerrecht halte, hieß es weiter.Laut dem südkoreanischen Generalstab waren am Dienstag gegen 10.35 Uhr sieben russische und zwei chinesische Militärflugzeuge der Reihe nach in die KADIZ über dem Ost- und Südmeer eingedrungen. Nach etwa einer Stunde hätten sie das Gebiet wieder verlassen.Das Militär hatte Kampfjets losgeschickt, um taktische Maßnahmen in Vorbereitung auf mögliche Zwischenfälle zu ergreifen.