Kospi gibt leicht nach

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch leicht nachgegeben.Der Index verlor 0,21 Prozent und schloss bei 4.135 Zählern.Die Anleger hätten sich vor der Fed-Sitzung am Mittwoch an der Seitenlinie aufgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren hätten eine vorsichtige Haltung eingenommen, da sie die Ergebnisse der Fed-Sitzung abwarteten, die am Donnerstagmorgen koreanischer Zeit vorlägen, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.Die Anleger würden von einer Zinssenkung im Dezember ausgehen, seien aber besorgt, dass die Fed gegenüber weiteren Zinssenkungen zurückhaltender sein könnte. Denn der Geldausschuss sei in der Frage tief gespalten, hieß es weiter.