Ozeaneminister Jeon bietet nach Vorwurf der Bestechung durch Vereinigungskirche Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Der Minister für Ozeane und Fischerei, Jeon Jae-soo, hat am Donnerstag seinen Rücktritt angeboten.Hintergrund ist der Vorwurf, Geld und Geschenke von der Vereinigungskirche angenommen zu haben.Jeon erklärte, es gehöre sich für ihn als öffentlich Bediensteter, das Ministeramt niederzulegen und unerschütterlich zu reagieren.Er wies zugleich kategorisch den Vorwurf zurück, illegale Gelder und Gegenstände erhalten zu haben.Yun Young-ho, Ex-Leiter des globalen Hauptquartiers der Vereinigungskirche, hatte im August gegenüber dem Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki ausgesagt, dass sie neben Politikern der Partei Macht des Volks (PPP) auch Politiker der Demokratischen Partei (DP) unterstützt habe.Wie verlautete, habe er gesagt, dass die Vereinigungskirche zwischen 2018 und 2020 Jeon für Gefälligkeiten zwei Luxus-Armbanduhren und Beträge in Höhe von mehreren zehn Millionen Won gegeben habe.Das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde nahm am Mittwoch Ermittlungen zum Vorwurf der Verflechtungen zwischen DP-Abgeordneten und der Vereinigungskirche auf.