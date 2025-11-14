Ausfuhren vom 1. bis 10. Dezember um 17,3 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte sind Anfang Dezember dank eines Aufschwungs bei Halbleitern deutlich gestiegen.Nach Angaben der Zollbehörde am Donnerstag betrugen die Ausfuhren im Zeitraum vom 1. bis 10. Dezember 20,6 Milliarden Dollar. Das sind 17,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Die Ausfuhren von Halbleitern legten um 45,9 Prozent zu und trugen entscheidend zum Anstieg des gesamten Exportvolumens bei.Der Anteil der Halbleiterlieferungen an den Gesamtexporten wuchs um fünf Prozentpunkte auf 25,6 Prozent.Dagegen gingen die Pkw-Lieferungen um 5,7 Prozent und die Schiffslieferungen um 47,7 Prozent zurück.Einen Anstieg der Exporte gab es nach China (12,9 Prozent), Vietnam (35,8 Prozent) und in die Europäische Union (2,6 Prozent). Die Lieferungen in die USA gingen hingegen um 3,2 Prozent zurück.Die Einfuhren kletterten in dem Zeitraum um acht Prozent auf 20,6 Milliarden Dollar.