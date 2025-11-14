Südkorea und USA besprechen Kooperation für Wirtschaftssicherheit und Lieferketten

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und der USA haben über den Stand der Umsetzung der Folgemaßnahmen für die Wirtschaftssicherheit nach dem letzten Gipfeltreffen beraten.Auch die Kooperation in den Lieferketten wurde besprochen.Südkoreas Zweite Vizeaußenministerin Kim Jina und der Unterstaatssekretär für wirtschaftliche Angelegenheiten im US-Außenministerium, Jacob Helberg, kamen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington D.C. zum zehnten Hochrangigen Wirtschaftsdialog (SED) beider Länder zusammen.Laut dem US-Außenministerium erörterten beide Seiten Möglichkeiten der engeren Koordinierung von wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit, um sichere Lieferketten aufrechtzuerhalten. Dies schließe die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung unfairer und nicht-marktbasierter Politik und Praktiken ein.Die USA haben wiederholt unfaire und nicht-marktbasierte Politik und Praktiken Chinas kritisiert und ihre Verbündeten zu einem gemeinsamen Vorgehen aufgefordert. Daher wird davon ausgegangen, dass Washington diese Position auch beim SED unterstrichen hat.Die USA werden am Freitag zusammen mit sieben Ländern, einschließlich Südkoreas, den „Pax Silica Summit“ ausrichten, bei dem die Stabilisierung der wichtigen Lieferketten im Bereich Künstlicher Intelligenz thematisiert wird. Das Treffen soll offenbar einen Beitrag dazu leisten, die Abhängigkeit von China in KI-relevanten Bereichen wie Halbleiter und kritische Mineralien zu reduzieren.