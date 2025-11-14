Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Südkorea will auf rasche Umsetzung der Nuklear-Abmachung mit USA pochen

Write: 2025-12-11 11:25:31Update: 2025-12-11 15:22:55

Südkorea will auf rasche Umsetzung der Nuklear-Abmachung mit USA pochen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung wird die USA auffordern, Maßnahmen zur zivilen Urananreicherung und Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennstoffe durch Südkorea zügig umzusetzen. 

Das sagte die Zweite Vizeaußenministerin Kim Jina nach ihrer Ankunft am Mittwoch (Ortszeit) in Washington D.C. Sie reiste für hochrangige Gespräche mit US-Kollegen dorthin. 

Sie werde die USA darauf hinweisen, dass Südkorea ein wichtiger Partner für die von ihnen erwünschte „Renaissance der Atomkraft“ sei. Auch würden viele künftige Kooperationsthemen, darunter kleine modulare Reaktoren (SMR), erörtert. 

Kim deutete jedoch an, dass Kernbrennstoffe für Atom-U-Boote, deren Bau durch Südkorea die USA genehmigten, nicht zu den Gesprächsthemen zählen werden. Dies sei eine militärische Angelegenheit, sagte sie. 

Angefangen mit dem US-Besuch des Ersten Vizeaußenministers Park Yoon-joo in der Vorwoche gibt es wöchentlich hochrangige Gespräche zwischen beiden Ländern über die Umsetzung der Maßnahmen im Gemeinsamen Informationsblatt. Der nationale Sicherheitsberater Wi Sung-lac wird um den 16. Dezember in die USA aufbrechen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >