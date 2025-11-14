Südkorea verbucht dritthöchstes Staatsdefizit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Staatsdefizit hat dieses Jahr mit Stand Oktober das bislang dritthöchste Niveau erreicht.Nach Angaben des Finanzministeriums am Donnerstag belief sich das Staatsdefizit Ende Oktober auf etwa 86 Billionen Won (rund 59 Milliarden Dollar).Das sind 10,5 Billionen Won (sieben Milliarden Dollar) mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Staatsverschuldung (Schulden der Zentralregierung) stieg Ende Oktober um 16,3 Billionen Won (elf Milliarden Dollar) zum Vormonat auf 1.275,3 Billionen Won (knapp 870 Milliarden Dollar).Im November wurden Staatsanleihen im Wert von 15,6 Billionen Won (10,6 Milliarden Dollar) ausgegeben. Die Renditen der Staatsanleihen sind im November gestiegen.