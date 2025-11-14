Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Südkorea verbucht dritthöchstes Staatsdefizit

Write: 2025-12-11 11:45:22Update: 2025-12-11 16:55:23

Südkorea verbucht dritthöchstes Staatsdefizit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Staatsdefizit hat dieses Jahr mit Stand Oktober das bislang dritthöchste Niveau erreicht. 

Nach Angaben des Finanzministeriums am Donnerstag belief sich das Staatsdefizit Ende Oktober auf etwa 86 Billionen Won (rund 59 Milliarden Dollar). 

Das sind 10,5 Billionen Won (sieben Milliarden Dollar) mehr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. 

Die Staatsverschuldung (Schulden der Zentralregierung) stieg Ende Oktober um 16,3 Billionen Won (elf Milliarden Dollar) zum Vormonat auf 1.275,3 Billionen Won (knapp 870 Milliarden Dollar). 

Im November wurden Staatsanleihen im Wert von 15,6 Billionen Won (10,6 Milliarden Dollar) ausgegeben. Die Renditen der Staatsanleihen sind im November gestiegen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >