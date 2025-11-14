Sonderstaatsanwaltschaft stuft mutmaßliche Verbindung zwischen Vereinigungskirche und DP als Bestechungsfall ein

Photo : YONHAP News

Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki hat den Vorwurf gegen die Vereinigungskirche, einigen Politikern der Demokratischen Partei Geld und Gegenstände gegeben zu haben, als Bestechungsfall eingestuft.Dies wurde am Mittwoch bekannt.Während die Verjährungsfrist für die Verletzung des Gesetzes über politische Gelder sieben Jahren beträgt, liegt die für Bestechung und Bestechlichkeit bei 15 Jahren. Wären Geld und weitere Geschenke im Jahr 2018 überreicht worden, bliebe somit noch genügend Zeit, um die Beteiligten zu bestrafen.Das Team hatte sich im August im Zuge der Ermittlungen gegen Ex-First Lady Kim Keon-hee die Aussage von Yun Young-ho, Ex-Funktionär der Vereinigungskirche, gesichert, dass diese neben Politikern der Partei Macht des Volks (PPP) auch Politiker der Demokratischen Partei (DP) unterstützt habe. Er soll erklärt haben, dass die Vereinigungskirche zwischen 2018 und 2020 dem DP-Abgeordneten Jeon Jae-soo Geld und Armbanduhren als Gegenleistung für Gefälligkeiten überreicht habe.