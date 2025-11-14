Nordkoreas Machthaber trauert um Tod des russischen Botschafters Matsegora

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die russische Botschaft in Pjöngjang besucht, um sein Beileid zum Tod von Botschafter Alexander Matsegora zu bekunden.Kim stattete am Mittwoch einen Kondolenzbesuch in der Botschaft ab, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Er habe Matsegora als kompetenten Diplomaten geehrt, der in hervorragender Weise zur Geschichte der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland beigetragen habe, hieß es.Nordkoreas Medien veröffentlichten ein Foto, das Kim dabei zeigt, wie er niederkniet, um Blumen am Porträt des russischen Diplomaten niederzulegen. Ein weiteres Bild zeigt Kim beim Händeschütteln mit einer Frau, mutmaßlich einer Angehörigen des Verstorbenen.Auch Außenministerin Choe Son-hui und weitere hochrangige Partei- und Regierungsvertreter suchten am Mittwoch die russische Botschaft auf, um zu kondolieren.Matsegora war bis zu seinem Tod zehn Jahre und neun Monate lang im Amt und damit der am längsten amtierende russische Botschafter in Nordkorea. Er verstarb am 6. Dezember im Alter von 70 Jahren.