Umfrage: Mehrheit der Südkoreaner betrachtet Nordkorea als eigenen Staat

Photo : YONHAP News

In einer Umfrage hat die Mehrheit der Südkoreaner einem kriegsfreien Korea eine höhere Bedeutung beigemessen als der Wiedervereinigung.Das Vereinigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse seiner neuen Umfrage.79,4 Prozent der Befragten stimmten demnach der Aussage zu, dass ein friedliches Zusammenleben wichtiger ist als die Wiedervereinigung. 37,1 Prozent waren damit sehr einverstanden, 42,2 Prozent einigermaßen.Für die Idee, dass Süd- und Nordkorea einander als faktisch zwei Staaten anerkennen und friedlich koexistieren müssten, sprachen sich 69,9 Prozent aus. 22,5 Prozent waren sehr dafür, 47,3 Prozent allgemein dafür.64,6 Prozent waren mit der Ansicht einverstanden, dass auch Nordkorea ein Staat sei, davon 22,7 Prozent sehr, 41,8 Prozent einigermaßen.Gallup Korea hatte im Auftrag des Vereinigungsministeriums zwischen dem 2. und 8. Dezember landesweit 1.005 Menschen ab 18 Jahren am Telefon befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.