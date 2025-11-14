Bericht: Seoul und Tokio sprechen über Gipfeltreffen Mitte Januar

Photo : YONHAP News

Südkorea und Japan stimmen sich darüber ab, um den 13. und 14. Januar ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und Premierministerin Sanae Takaichi abzuhalten.Das berichtete die japanische Zeitung „Mainichi Shimbun“.Als Tagungsort wird die Stadt Nara in der gleichnamigen Präfektur in Erwägung gezogen. Die Präfektur ist die Heimat und der Wahlkreis der Premierministerin.Es wäre Lees erster Japan-Besuch nach dem Amtsantritt von Takaichi.Angesichts der verschlechterten Beziehungen zu China wolle Japan die Zusammenarbeit mit Südkorea stärken und den positiven Trend der bilateralen Beziehungen fortführen, so die Zeitung.