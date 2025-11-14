Behörden berichten Präsident Lee über ihre Arbeit

Photo : YONHAP News

Zentrale Behörden des Landes berichten ab heute Präsident Lee Jae Myung über ihre Arbeit.Für die Berichterstattung bereist der Präsident die Regionen selbst und lässt sich vor Ort über laufende und anstehende Angelegenheiten berichten.Insgesamt 228 öffentliche Institutionen, darunter 19 Ministerien, werden Bericht erstatten.Dabei stehen wichtige Errungenschaften in den ersten sechs Amtsmonaten der Regierung im Mittelpunkt. Auch soll darüber gesprochen werden, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Schwerpunkte bei der künftigen Arbeit werden ebenfalls ein Thema sein.Lee reiste heute zunächst in die Verwaltungsstadt Sejong. Dort geben das Finanzministerium und das Amt für Daten und Statistiken Einblick in ihre Arbeit. Anschließend wird das Staatsoberhaupt sich bei Behörden in Seoul und Busan über deren Tätigkeiten informieren.Die Berichterstattungen werden auf YouTube live übertragen.