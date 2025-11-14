Frauen von „KPop Demon Hunters“ auf Forbes-Liste der 100 mächtigsten Frauen

Photo : YONHAP News

Die Frauen von „KPop Demon Hunters“ sind auf die Forbes-Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt gesetzt worden.Das US-Wirtschaftsmagazin veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) das diesjährige Ranking.Die Frauen von KPop Demon Hunters, einschließlich der Regisseurin des Animationsfilms, Maggie Kang, landeten auf Platz 100.Die Zeitschrift stellte „KPop Demon Hunters“ als einen Animationsfilm über eine K-Pop-Girlgroup vor, die auch gegen Dämonen kämpft. Er sei das kulturelle Phänomen, das 2025 überstrahlt habe.Der gegenwärtige Einfluss und das zukünftige Potenzial von KPop Demon Hunters seien der Grund dafür, dass die Frauen von KPop Demon Hunters gemeinsam auf Platz 100 der Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt rangierten, hieß es.Aus Südkorea liegt Lee Boo-jin, Präsidentin und CEO von Hotel Shilla, an 90. Stelle. Choi Soo-yeon, CEO von Naver, folgt auf Platz 91.An der Spitze hält sich seit vier Jahren Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission.