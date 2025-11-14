Umfrage: 64 Prozent der Koreaner betrachten Kriegsrechtsausrufung als Hochverrat

Photo : YONHAP News

Die Mehrheit der Südkoreaner betrachtet laut Ergebnissen einer Umfrage die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts durch Ex-Präsident Yoon Suk Yeol im letzten Dezember als Hochverrat.Vier Meinungsforschungsinstitute, darunter Embrain Public, befragten im Rahmen ihrer regelmäßigen gemeinsamen Umfrage von Montag bis Mittwoch landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren.Den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen zufolge betrachten 64 Prozent der Befragten die vom abgesetzten Präsidenten Yoon am 3. Dezember letzten Jahres ergriffene Maßnahme als Rebellion.27 Prozent teilten diese Meinung nicht.In allen Altersgruppen war die Mehrheit der Ansicht, dass es sich um Hochverrat handele.Nach Ansicht von 47 Prozent der Befragten hat die Demokratie seit der kurzzeitigen Kriegsrechtsverhängung Fortschritte gemacht. 27 Prozent wollen eher Rückschritte gesehen haben.In Bezug auf die Ermittlungen zur Kriegsrechtsausrufung und die Gerichtsverfahren forderten 52 Prozent, dass die Aufklärung der Wahrheit und die Bestrafung der Beteiligten Vorrang vor der sozialen Einheit haben sollten. 42 Prozent antworteten, es sei vorrangig, nach dem Ende der Ermittlungen und der Gerichtsprozesse an der sozialen Einheit zu arbeiten.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.