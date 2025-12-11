Kospi verliert nach Fed-Zinsentscheidung 0,59 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag 0,59 Prozent auf einen Schlussstand von 4.110,62 Zählern verloren.Die Anleger seien geteilter Meinung darüber, wie die letzte Fed-Sitzung zu bewerten sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Fed hatte in der Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Mittwoch den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,5 bis 3,75 Prozent gesenkt.Dass die Fed sich im nächsten Jahr auf nur eine Zinssenkung beschränken wolle, habe am Markt für ein Gefühl der Belastung gesorgt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.