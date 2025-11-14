Zum Menü Zum Inhalt

USA bekräftigen erweiterte Abschreckung für Südkorea

Write: 2025-12-12 09:18:13Update: 2025-12-12 15:38:30

USA bekräftigen erweiterte Abschreckung für Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Nukleare Beratungsgruppe (NCG) Südkoreas und der Vereinigten Staaten ist am Donnerstag (Ortszeit) in Washington zum fünften Mal zusammengetreten. 

NCG ist ein bilaterales Konsultationsgremium zur Stärkung der erweiterten Abschreckung gegen Nordkoreas Atomwaffen und wurde 2023 offiziell ins Leben gerufen. 

Es war das erste Treffen der Gruppe seit der Amtseinführung von Präsident Lee Jae Myung und dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. 

Laut der gemeinsamen Presseerklärung beider Seiten betonte Südkorea, dass die Republik Korea die Führungsrolle bei der konventionellen Verteidigung der koreanischen Halbinsel übernehmen werde.

Die Absichtsbekundung Südkoreas, bei der konventionellen Verteidigung die Führung zu übernehmen, wurde darin erstmals ausdrücklich festgehalten.

Die US-Seite bekräftigte das Engagement, Südkorea eine erweiterte Abschreckung zu gewähren und dabei das gesamte Spektrum der US-Verteidigungsfähigkeiten, einschließlich nuklearer, einzusetzen.
