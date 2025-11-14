Terra-Gründer Kwon zu 15 Jahren Haft in USA verurteilt

Photo : YONHAP News

Kwon Do-hyung, Gründer von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash des Stablecoin TerraUSD, ist in den USA zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.Das Urteil verkündete Richter Paul Engelmayer am Bundesbezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York am Donnerstag (Ortszeit).Die US-Staatsanwaltschaft hatte aufgrund eines „plea bargain“, einer Verständigung im Strafverfahren, mindestens zwölf Jahre Haft für Kwon gefordert. Sie hatte auch entschieden, Kwons Vermögen in Höhe von 19 Millionen Dollar und einige weitere Vermögenswerte einzuziehen.Die US-Bundesstaatsanwaltschaft hatte Kwon wegen neun Vorwürfen angeklagt, darunter Wertpapierbetrug. Bei einer Verurteilung in allen neun Anklagepunkten hätte ihm eine Haftstrafe von bis zu 130 Jahren drohen können.Kwon hatte ursprünglich alle Vorwürfe zurückgewiesen. Der Südkoreaner bekannte sich jedoch im August plötzlich in zwei Anklagepunkten, Verschwörung zum Betrug und Datenbetrug, schuldig.Das US-Justizministerium will sich nicht gegen einen eventuellen Antrag Kwons auf die Aufnahme in ein Programm für den internationalen Gefangenentransfer aussprechen, sollte er die Hälfte seiner endgültigen Strafe verbüßt haben und sollten die Bedingungen für eine Verständigung im Strafverfahren erfüllt sein.Daher besteht die Möglichkeit, dass Kwon auf eigenen Wunsch später nach Südkorea ausgeliefert werden kann. Er wird in seinem Heimatland unter anderem wegen der Verletzung des Kapitalmarktgesetzes strafrechtlich verfolgt.