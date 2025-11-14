Nordkorea beendet Parteiplenum

Photo : KCNA / Yonhap News

Nordkorea hat eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei beendet.Die 13. Sitzung tagte von Dienstag bis Donnerstag, meldete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Treffen dient der Vorbereitung des neunten Parteitags, der Anfang nächsten Jahres stattfinden soll.Üblicherweise hält Nordkorea sein jährliches Parteiplenum Ende Dezember ab. Dann tagt die Führung fünf bis sechs Tage, um über die Arbeit des Jahres Bilanz zu ziehen. Diesmal kam das Treffen jedoch früher zustande und dauerte nur drei Tage.Konkrete Inhalte zu den Ausführungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wurden nicht veröffentlicht. Lediglich hieß es, Kim habe zu den Tagesordnungspunkten eine „programmatische Schlussfolgerung“ gezogen. Außerdem habe er den Stand der Umsetzung der Partei- und Staatspolitik in diesem Jahr bewertet sowie die wichtigsten Erfolge zusammengefasst.