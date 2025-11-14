Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea weiter an 21. Stelle der FIFA-Frauenweltrangliste

Write: 2025-12-12 10:42:38Update: 2025-12-12 10:48:11

Photo : YONHAP News

Südkorea belegt in der neuen FIFA-Weltrangliste der Frauen weiterhin Platz 21. 

Die Platzierung bleibt damit zum August-Ranking unverändert. Verglichen mit der im März veröffentlichten ersten Rangliste dieses Jahres fielen die südkoreanischen Fußballerinnen um zwei Ränge zurück. 

Unter den Mitgliedern des Asiatischen Fußballverbandes AFC schnitt Japan an achter Stelle am besten ab. Nordkorea rückte um einen Rang auf Platz neun vor. 

An der Spitze liegt Spanien. Dahinter folgen die USA und Deutschland.
