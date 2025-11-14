Importpreise steigen so stark wie lange nicht

Photo : YONHAP News

Südkoreas Importpreise sind im November kräftig gestiegen. Ursache dafür ist die Abwertung des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar.Nach Angaben der Bank of Korea am Freitag lag der Anstieg bei 2,6 Prozent gegenüber Oktober. Der in Koreanischem Won berechnete Importpreisindex kletterte damit auf 141,82 Punkte (Basisjahr 2020 = 100).Damit stiegen die Importpreise den fünften Monat in Folge. Zugleich fiel der Zuwachs so stark aus wie seit April 2024 nicht mehr.Die stärksten Treiber waren Agrar-, Forst- und Fischereiprodukte (plus 3,4 Prozent) sowie Computer, Elektronik und optische Geräte (plus acht Prozent).Auch die Exportpreise stiegen weiter. Der Exportpreisindex erhöhte sich im November auf 139,73 Punkte. Das waren 3,7 Prozent mehr als im Oktober (134,70). Auch hier setzte sich der Aufwärtstrend den fünften Monat in Folge fort.