Wirtschaft

Auto Zeitung: Ioniq 9 Testsieger bei Elektro-SUVs

2025-12-12



Photo : YONHAP News

Der Hyundai Ioniq 9 hat in einem Vergleichstest von Elektro-SUVs durch die deutsche Automobil-Zeitschrift „Auto Zeitung“ am besten abgeschnitten. 

Wie Hyundai Motor am Freitag mitteilte, habe die Zeitschrift vier Modelle verglichen. Neben dem Ioniq 9 wurden der BMW iX, der Volvo EX90 und der Polestar 3 getestet. 

Sie wurden in fünf Kategorien bewertet – Karosserie, Fahrkomfort, Antrieb, Fahrdynamik und Umweltfreundlichkeit/Wirtschaftlichkeit. 

Der Ioniq 9 erhielt positive Bewertungen für sein klassenführendes Platzangebot und die Konnektivitätsdienste.
