Auto Zeitung: Ioniq 9 Testsieger bei Elektro-SUVs

Photo : YONHAP News

Der Hyundai Ioniq 9 hat in einem Vergleichstest von Elektro-SUVs durch die deutsche Automobil-Zeitschrift „Auto Zeitung“ am besten abgeschnitten.Wie Hyundai Motor am Freitag mitteilte, habe die Zeitschrift vier Modelle verglichen. Neben dem Ioniq 9 wurden der BMW iX, der Volvo EX90 und der Polestar 3 getestet.Sie wurden in fünf Kategorien bewertet – Karosserie, Fahrkomfort, Antrieb, Fahrdynamik und Umweltfreundlichkeit/Wirtschaftlichkeit.Der Ioniq 9 erhielt positive Bewertungen für sein klassenführendes Platzangebot und die Konnektivitätsdienste.