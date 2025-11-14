Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Write: 2025-12-12 11:30:45Update: 2025-12-12 13:58:09

Regierung sieht Konjunktur weiter auf Erholungskurs

Photo : KBS News

Die Regierung ist weiterhin der Ansicht, dass die einheimische Konjunktur auf Erholungskurs ist. 

Das Finanzministerium sprach in seinem am Freitag veröffentlichten Konjunkturbericht für Dezember von einem Erholungstrend der einheimischen Wirtschaft. Dank der verbesserten Inlandsnachfrage und robuster, von Halbleitern getriebener Exporte hätten sich in letzter Zeit Anzeichen einer Erholung gezeigt. Die Schwächephase, die im ersten Halbjahr zu beobachten gewesen sei, werde überwunden.

Die Einschätzung ähnelt damit der im letzten Monat. 

Das Ministerium warnte jedoch, dass Herausforderungen für die Beschäftigung in gefährdeten Sektoren fortbestehen. Es bestünden weiterhin Unsicherheiten über das Tempo der Erholung von Bauinvestitionen und die Auswirkungen der US-Zölle. 

Die Industrieproduktion schrumpfte im Oktober um 2,5 Prozent zum Vormonat, damit am kräftigsten seit fünf Jahren und acht Monaten. Grund waren ein Basiseffekt nach einem starken Zuwachs bei Halbleitern im Vormonat und die langen Feiertage zum Erntedankfest Chuseok.

Der Konsumklimaindex stieg im November um 2,6 Punkte zum Vormonat auf 112,4. Dies entspricht dem höchsten Stand seit November 2017.
