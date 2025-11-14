Südkorea will spätestens im ersten Halbjahr 2026 Staatsfonds auflegen

Photo : YONHAP News

Südkorea will bis zur ersten Hälfte des kommenden Jahres einen Staatsfonds auf den Weg bringen.Wie Finanzminister Koo Yun-cheol am Donnerstag erklärte, plant die Regierung, staatliches Vermögen im Umfang von 1.300 Billionen Won (rund 884 Milliarden Dollar) künftig aktiver zu verwalten und dessen Wert zu steigern. Zudem sollen Staatsanleihen systematischer gesteuert werden, um die Zinskosten zu senken.Der geplante Staatsfonds nach koreanischer Art soll nach kommerziellen Kriterien arbeiten und im In- und Ausland Renditen erwirtschaften. Die Gründung sei bis Juni vorgesehen, hieß es weiter.Als Vorbilder nannte Koo die singapurische Investmentgesellschaft Temasek Holdings und den australischen Future Fund.