Wirtschaft Hanwha erhält grünes Licht für höhere Beteiligung an Australiens Schiffbauer Austal

Die südkoreanische Hanwha Group hat die Genehmigung erhalten, ihren Anteil am australischen Schiffbau- und Rüstungskonzern Austal auf bis zu knapp 20 Prozent zu erhöhen.



Australiens Finanzminister Jim Chalmers teilte am Freitag (Ortszeit) mit, die Regierung folge der Empfehlung des australischen Prüfungsausschusses für Auslandsinvestitionen (Foreign Investment Review Board, FIRB). Demnach werde dem Antrag von Hanwha unter strengen Auflagen nicht widersprochen. Der südkoreanische Schiffbauer könne seine Beteiligung damit von 9,9 Prozent auf 19,9 Prozent ausbauen.



Sollte der Zukauf wie geplant zustande kommen, würde Hanwha größter Aktionär von Austal. Chalmers stellte zugleich klar, dass der südkoreanische Konzern seinen Anteil nicht über 19,9 Prozent hinaus erhöhen darf.



Austal betreibt unter anderem Werften in den USA und baut Kriegsschiffe für die US-Marine.



Hanwha hatte im März dieses Jahres zunächst 9,9 Prozent an dem Unternehmen erworben. Anschließend beantragte der Konzern sowohl in Australien als auch in den USA die Genehmigung, die Beteiligung auf 19,9 Prozent aufzustocken. In den Vereinigten Staaten hatte der Ausschuss für ausländische Investitionen (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) bereits im Juni zugestimmt.