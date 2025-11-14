Präsident Lee verspricht mehr Investitionen in Forschung

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung hat mehr Investitionen in Wissenschaft und Technologie angekündigt.Zugleich forderte er, die Kürzungen bei Forschung und Entwicklung aus der Zeit der Vorgängerregierung zügig rückgängig zu machen. Das betonte Lee am Freitag in der Verwaltungsstadt Sejong, wo er sich vom Ministerium für Wissenschaft und IKT über dessen Arbeit berichten ließ. Länder, die Wissenschaft und Technologie wertschätzten und darin investierten, seien in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, sagte er.Südkorea habe zeitweise aus dem Blick verloren, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung eine zentrale Grundlage für Wachstum und Fortschritt bildeten, erklärte Lee weiter. Das habe spürbare Folgen gehabt.Die gekürzten Mittel müssten schnell wieder aufgestockt werden. Ein Großteil der Mittel werde offenbar bereits wieder bereitgestellt, so der Präsident.