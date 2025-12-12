Zum Menü Zum Inhalt

Kospi kann zum Wochenschluss zulegen

Write: 2025-12-12 16:13:33

Kospi kann zum Wochenschluss zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat zum Wochenschluss zulegen können.

Nach drei Handelstagen in Folge mit einem Minus rückte das Börsenbarometer heute um 1,38 Prozent auf 4.167,16 Punkte vor.

Nach robusten Quartalszahlen von Broadcom an der Wall Street über Nacht hätten die Sorgen der Anleger über eine Blase im Bereich der künstlichen Intelligenz nachgelassen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Die Strategie, das Engagement in KI-bezogenen Aktien auszubauen, bleibe damit gültig, wurde Han Ji-young, Analystin bei Kiwoom Securities, von Yonhap zitiert.
