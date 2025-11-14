UN-Sicherheitsrat vertagt Entscheidung über US-Forderung nach weiteren Nordkorea-Sanktionen

Photo : Getty Images Bank

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Entscheidung über weitere Nordkorea-Sanktionen vertagt.Das berichtete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Sonntag.Laut einer Quelle im Sicherheitsrat haben die USA Sanktionen gegen Schiffe gefordert, die am Export von Kohle und Eisenerz aus Nordkorea nach China beteiligt waren. Denn gemäß Ratsresolutionen seien solche Lieferungen verboten.Der Sanktionsausschuss zu Nordkorea habe daraufhin über zusätzliche Sanktionen beraten. Die Entscheidung sei aber aufgeschoben worden, weil China und Russland, die Nordkorea unterstützten, Widerstand gegen die Bestrebungen geleistet hätten, hieß es.Es ist das erste Mal seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump, dass die USA strengere Ratssanktionen gegen Nordkorea verlangten.Das US-Außenministerium hatte am 3. November die Absicht bekundet, sieben Schiffe auf die UN-Sanktionsliste zu setzen, die am Export von Kohle und Eisenerz aus Nordkorea beteiligt waren.