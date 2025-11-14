Son Heung-mins Europa-League-Sieg und Wechsel in MLS ist Top-Sportnachricht des Jahres

Photo : YONHAP News

Der koreanische Fußballstar Son Heung-min hat dieses Jahr mit Tottenham Hotspur seinen ersten Titel in Europa gewonnen und wechselte anschließend zum Los Angeles FC in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS).Dies wurde zur besten Sportnachricht des Jahres in Südkorea gewählt.Das ergab eine Umfrage zu den zehn wichtigsten Sportnachrichten des Jahres. Die Nachrichtenagentur Yonhap befragte zwischen dem 3. und 8. Dezember 35 Mitgliedsanstalten des Koreanischen Verbandes von Sportjournalisten.Es wurden 26 inländische Sportnachrichten als Beispiele präsentiert, die benotet wurden.Sons erster Titelgewinn in Europa nach 15 Jahren und sein Wechsel in die USA wurden mit 276 Punkten am höchsten bewertet.Auf Platz zwei kam, dass der Profibaseball als erste Sportart in Südkorea das zweite Jahr in Folge die Zehn-Millionen-Marke bei der Zuschauerzahl erreichte. Diese Nachricht erhielt 250 Punkte.Den dritten Platz belegte Südkoreas elfter Einzug in die Endrunde der Fußball-WM in Folge mit 233 Punkten.