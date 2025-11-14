Gewürztes Gim aus Südkorea von US-Zöllen befreit

Photo : YONHAP News

Gewürztes Gim (getrockneter Seetang) aus Südkorea ist von den 15-prozentigen reziproken Zöllen der USA auf koreanische Produkte befreit worden.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei gab am Sonntag bekannt, dass gewürztes Gim im Anhang zum im Vormonat veröffentlichten Gemeinsamen Informationsblatt Südkoreas und der USA zu den Bereichen Zölle und Sicherheit als zollfreier Artikel aufgeführt worden sei.Demnach gilt für den Export von gewürzten Gim-Produkten in die USA mit Wirkung ab dem 13. November kein Zoll.Wie verlautete, sei gewürztes Gim das einzige Fischereiprodukt aus Südkorea, das von den 15-prozentigen Einfuhrzöllen der USA ausgenommen ist.Trotz der Einführung der Einfuhrzölle stiegen Südkoreas Gim-Exporte in die USA dieses Jahr bis November um rund 15 Prozent zum Vorjahr auf 228 Millionen Dollar.