Nordkorea feiert Rückkehr von Pionieren von Russland-Einsatz

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Rückkehr einer Einheit von Pionieren von deren Minenräumeinsatz in der russischen Region Kursk gefeiert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass eine Begrüßungsfeier für das 528. Pionierregiment am Freitag in Pjöngjang stattgefunden habe.Machthaber Kim Jong-un lobte in seiner Rede den Einsatz der Truppeneinheit. Das am 28. Mai organisierte Regiment sei Anfang August aufgebrochen und habe bei Kampfeinsätzen als Pioniere in der russischen Oblast Kursk brillante Ergebnisse erzielt.Obwohl es neun bedauerliche Verluste gegeben habe, möchte er den Kommandeuren und Soldaten des Pionierregiments nochmals seinen Dank für ihre Rückkehr aussprechen, sagte er weiter.Kim verkündete, der Truppeneinheit den Orden der Freiheit und Unabhängigkeit erster Klasse zu verleihen. Die neun gefallenen Soldaten wurden mit dem Titel „Held der Republik“, dem Orden der Nationalflagge erster Klasse sowie der Ehrenmedaille des Soldaten erster Klasse ausgezeichnet.Es war lediglich durch russische Mitteilungen bekannt geworden, dass Nordkorea weitere Pioniere nach Russland entsandt hatte. Nordkorea hatte bislang darüber geschwiegen. Erst anlässlich der Begrüßungsfeier machte das Land Einzelheiten zum Einsatz weiterer Pioniere bekannt, darunter auch die Zahl der Gefallenen.