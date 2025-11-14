Südkorea setzt KI-Gesetz im Januar in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird ab kommendem Monat ein Gesetz zur künstlichen Intelligenz gelten.Das Grundgesetz zur Entwicklung künstlicher Intelligenz und zur Schaffung einer Grundlage für Vertrauenswürdigkeit tritt am 22. Januar 2026 in Kraft.Südkorea verabschiedete weltweit als Zweiter nach der Europäischen Union ein KI-Gesetz. Da ein beträchtlicher Teil der EU-Bestimmungen zu Hochrisiko-KI-Systemen erst im August nächsten Jahres in Kraft tritt, wird Südkorea das erste Land sein, das KI-bezogene Bestimmungen tatsächlich anwendet.Die Regierung hatte zuvor die Durchführungsverordnung zum KI-Gesetz bekannt gemacht. Darin ist vor allem die Pflicht vorgesehen, KI-generierte Erzeugnisse mit Wasserzeichen oder anderen Kennzeichnungen zu versehen, um erkennbar zu machen, dass sie mithilfe von KI erzeugt wurden.