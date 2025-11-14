Koreas IKT-Exporte im November auf Allzeithoch

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) haben im Vormonat ein Allzeithoch erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT am Sonntag beliefen sich die IKT-Exporte im November auf 25,45 Milliarden Dollar. Das sind 24,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Im Zuge des Aufschwungs bei Halbleitern und der Erholung der globalen Nachfrage nach IKT-Geräten wurde den zehnten Monat in Folge ein Anstieg verzeichnet.Die Halbleiterexporte stiegen um 38,6 Prozent auf 17,27 Milliarden Dollar. Sie trugen entscheidend zum Zuwachs des Gesamtexports auf dem Gebiet bei.Die Einfuhren im IKT-Bereich wuchsen um 2,7 Prozent zum Vorjahr auf 12,77 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz wies einen Rekordüberschuss von 12,69 Milliarden Dollar auf.