Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee leicht auf 54,3 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Lee Jae Myung ist leicht gesunken.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter vom 8. bis 12. Dezember bei landesweit 2.519 Menschen ab 18 Jahren durchführte.Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 54,3 Prozent der Befragten Lees Amtsführung positiv. Dies sind 0,6 Prozentpunkte weniger als in der Woche davor.Der Anteil der Menschen, die mit Lees Arbeit unzufrieden sind, sank ebenfalls um 0,6 Prozentpunkte auf 41,5 Prozent.Das Meinungsforschungsinstitut führte den gesunkenen Zustimmungswert vor allem auf den Vorwurf gegen den mittlerweile zurückgetretenen Ozeaneminister Jeon Jae-soo zurück, Geld und Gegenstände von der Vereinigungskirche erhalten zu haben.Die Erhebung fand im Auftrag der Zeitung Energy Business Newspaper statt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.In einer separaten Umfrage erhielt die regierende Demokratische Partei 45,8 Prozent Zustimmung. Die Oppositionspartei Macht des Volks kam auf 34,6 Prozent.Befragt wurden am 11. und 12. Dezember landesweit 1.010 Menschen ab 18 Jahren. Das Konfidenzniveau liegt bei 95 Prozent, die Fehlerquote bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten.