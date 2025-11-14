Behörden treten wegen hohem Wechselkurs zu Dringlichkeitssitzung zusammen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung einberufen, um Maßnahmen gegen den anhaltenden Wertverlust des Koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar zu erörtern.Finanzminister Koo Yun-cheol leitete die Sitzung im Regierungskomplex in Seoul. Zu den Teilnehmern gehörten der Vorsitzende der Finanzdienstekommission, Lee Eog-weon, der Gouverneur der Bank of Korea, Rhee Chang-yong, und der Leiter der Finanzaufsicht, Lee Chan-jin, wie das Finanzministerium erklärte.Dass die Regierung an einem Feiertag eine Dringlichkeitssitzung einberief, deutet darauf hin, dass die Entwicklungen am Devisenmarkt als außergewöhnlich eingestuft werden.Der Wechselkurs liegt im laufenden Monat durchschnittlich bei über 1.470 Won pro Dollar. Dies entspricht dem höchsten monatlichen Stand seit der Asienkrise 1997/98.