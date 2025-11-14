Präsident Lee empfängt laotischen Amtskollegen Thongloun zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung und sein laotischer Amtskollege Thongloun Sisoulith haben sich geeinigt, die bilateralen Beziehungen zu einer umfassenden Partnerschaft auszubauen.Dies hätten sie anlässlich des 30. Jahrestags der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern in diesem Jahr vereinbart, teilte Lee bei Gipfelgesprächen mit Thongloun am Montag in Seoul mit. Dieser war zu einem offiziellen Besuch nach Südkorea gekommen.Südkorea sei für Laos einer der drei größten Partner für die Entwicklungszusammenarbeit und der fünftgrößte Investor. Laos sei ein wichtiges Partnerland bei der Kooperation Südkoreas mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und der mit den Mekong-Anrainerstaaten, sagte Lee.Thongloun sprach von einer Gelegenheit, die erfolgreichen Ergebnisse der umfassenden Zusammenarbeit beider Länder in verschiedenen Bereichen in den vergangenen drei Jahrzehnten zu bestätigen. Er freue sich darauf, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern aus diesem Anlass auf die Ebene einer umfassenden Partnerschaft gehoben würden.